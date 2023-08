ufficiale Nizza, il nuovo terzino sinistro è un cavallo di ritorno. Ecco Perraud

Romain Perraud torna al Nizza dopo 4 anni. Il terzino sinistro arriva dal Southampton con la formula del prestito con diritto di riscatto. A darne l'annuncio il club francese con un comunicato ufficiale.

25 anni, nativo di Tolosa, Perraud arrivò a Nizza per la prima volta a 17 anni, facendo la trafila fino all'esordio in prima squadra. Complessivamente sono state solo 4 le presenze in rossonero, poi le esperienze al Paris FC, al Brest e infine al Southampton, esperienza quest'ultima terminata con un'amara retrocessione in Champioship.