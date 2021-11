ufficiale Norwich, esonerato Farke dopo la prima vittoria dei caneries in campionato

vedi letture

Daniel Farke non è più l'allenatore del Norwich. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Scelta paradossale per tempistica, quella dei canaries, che arriva giusto il giorno dopo la prima vittoria in campionato, peraltro in trasferta, sul campo del Brentford. Il tecnico tedesco era arrivato a Norwich nel 2017 conducendo la squadra in Premier League in due occasioni e vivendo anche una retrocessione.