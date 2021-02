ufficiale Nuova avventura per Anelka: sarà direttore sportivo in 4a divisione francese

vedi letture

Nicolas Anelka è tornato nel mondo del calcio e sarà il nuovo direttore sportivo dello Hyères, club la cui squadra milita in National 2, quarto livello della piramide calcistica d'Oltralpe. Mantenuta pertanto la promessa fatta a Mourad Boudjellal, ossia quella di accettare l'incarico nel caso fosse diventato proprietario. L'imprenditore è noto per aver condotto la squadra di rugby del Toulon sul tetto d'Europa e ora vuole riprovarci col calcio. Nei mesi scorsi è stato in trattativa per rilevare l'Olympique Marsiglia. A quanto pare ha abbassato le pretese, partendo da un club decisamente meno prestigioso e partendo dal basso.