Il mercato dell'Olympiacos non si ferma al solo Cedric Bakambu, acquistato oggi dal Marsiglia. Il club del Pireo ha reso noto l'acquisto dall'Hoffenheim di Diadie Samassekou, centrocampista fisico che va ad arricchire il reparto mediano della squadra di Atene.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Ντιαντιέ Σαμασέκου! / @diadios is a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #Transfer #Welcome #DiadieSamassekou #WelcomeSamassekou #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/bFDrRIV5Wx

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 16, 2022