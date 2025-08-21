Pescara, dopo Merola rinnova anche Dagasso: accordo raggiunto fino al 2029
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Pescara fa sapere che dopo quello di Davide Merola, arriva un altro importante rinnovo per la formazione abruzzese, quello del centrocampista Matteo Dagasso, che ha prolungato con accordo quadriennale, valido quindi fino al 30 giugno 2029: un matrimonio, quello tra le parti, iniziato già nel settore giovanile del club.
Di seguito la nota:
"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale di Matteo Dagasso fino al 30 giugno 2029.
Centrocampista nato e cresciuto nel nostro settore giovanile, Dagasso rappresenta un punto di riferimento per il presente e il futuro biancazzurro, confermando la centralità del progetto sui giovani talenti formati in casa.
Un altro importante tassello dopo il rinnovo di Davide Merola, in attesa della possibile convocazione in Nazionale Under 21".
