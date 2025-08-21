Ufficiale Ascoli, ceduto il classe 2005 Maiga Silvestri al Teramo

L’Ascoli ha ceduto a titolo definitivo il classe 2005 Yehiya Maiga Silvestri. Il ragazzo si è accasato al Teramo in Serie D.

Teramo Calcio 1913 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yehiya Maiga Silvestri per la prossima stagione sportiva.

Classe 2005, nato a San Benedetto del Tronto, il neo-arrivo a disposizione dello staff tecnico biancorosso è un centrocampista centrale di piede destro che completa il pacchetto mediano del Diavolo, in termini di dinamismo ed aggressività.

Silvestri si è formato calcisticamente nelle giovanili dell’Ascoli Picchio, totalizzando 43 presenze e 2 gol in Primavera 2, accompagnate dai tre ingressi in Serie B nel 2023/24 e dai sei gettoni in Serie C nell’ultima stagione agonistica.