Foggia, dal Palermo arriva in prestito il difensore Alessio Buttaro
Tramite i propri canali ufficiali il Foggia ha annunciato l’acquisto in prestito di Alessio Buttaro, proveniente dal Palermo. Di seguito il comunicato:
Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'U.S. Città di Palermo, le prestazioni sportive del calciatore Alessio Buttaro che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.
Nato a Roma il 10 settembre 2002, Buttaro è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della AS Roma,
prima di trasferirsi al Palermo, dove ha collezionato 21 presenze in Serie C e 31 in Serie B, realizzando 2 gol e
1 assist.
Il neo-difensore rossonero predilige la corsia di destra, ruolo in cui è stato spesso impiegato nel club rosanero, ma nel corso della sua carriera ha ricoperto anche la posizione di centrale difensivo.
Buttaro ha già raggiunto i compagni ed è a disposizione di mister Rossi.
Benvenuto Alessio!
