Ufficiale Foggia, dal Palermo arriva in prestito il difensore Alessio Buttaro

Tramite i propri canali ufficiali il Foggia ha annunciato l’acquisto in prestito di Alessio Buttaro, proveniente dal Palermo. Di seguito il comunicato:

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'U.S. Città di Palermo, le prestazioni sportive del calciatore Alessio Buttaro che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.

Nato a Roma il 10 settembre 2002, Buttaro è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della AS Roma,

prima di trasferirsi al Palermo, dove ha collezionato 21 presenze in Serie C e 31 in Serie B, realizzando 2 gol e

1 assist.

Il neo-difensore rossonero predilige la corsia di destra, ruolo in cui è stato spesso impiegato nel club rosanero, ma nel corso della sua carriera ha ricoperto anche la posizione di centrale difensivo.

Buttaro ha già raggiunto i compagni ed è a disposizione di mister Rossi.

Benvenuto Alessio!