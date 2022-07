UFFICIALE: Pizzi dice addio al Benfica. Ha firmato un biennale con l'Al Wahda

Dopo otto anni, interrotti solo dal prestito al Basaksehir nella seconda parte della scorsa stagione, Luís Miguel Afonso Fernandes (in arte Pizzi) lascia il Benfica. L'Al Wahda, squadra degli Emirati Arabi Uniti allenata da Carlos Carvalhal, ha ufficializzato il suo arrivo; il trequartista portoghese, classe 1989, ha firmato fino al 30 giugno 2024.

— AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) July 28, 2022