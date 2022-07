ufficiale Pozuelo è dell'Inter Miami. Così Toronto ha via libera per Bernardeschi

Adesso è ufficiale: l'Inter Miami FC ha acquisttato Alejandro Pozuelo da Toronto. Una notizia importante anche per quanto riguarda il club canadese che adesso ha spazio salariale per l'offerta per poter provare la chiusura per Federico Bernardeschi.