ufficiale Ramires dice basta. L'ex Chelsea e Benfica si ritira a 35 anni

Ramires Santos do Nascimento ha deciso di interrompere la sua carriera da calciatore professionista. Il centrocampista brasiliano, classe 1987, lo ha annunciato con un post sui propri account social. In carriera ha indossato le maglie di Chelsea, Benfica e Palmeiras, il suo ultimo club. Per lui anche 51 presenze e 4 reti con la Seleçao.