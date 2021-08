ufficiale Rayo Vallecano, dalla Real Sociedad arriva in prestito Merquelanz

Nuova avventura, anche se solo momentanea per Martin Merquelanz. L’esterno spagnolo classe ’95 ha infatti lasciato a titolo temporaneo la Real Sociedad per accasarsi al Rayo Vallecano. Giocherà in prestito alla neo-promossa in Liga nella prossima stagione, di seguito il suo annuncio dato sui social.