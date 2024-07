Ufficiale Merquelanz riparte dalla Segunda Division: l'ex Real Sociedad firma con l'Eibar

Nuovo arrivo in casa Eibar, che si assicura lo svincolato Martin Merquelanz. Di seguito il comunicato ufficiale: "Eibar e Martín Merquelanz hanno raggiunto un accordo per il giocatore che resterà in rosa fino a giugno 2025, con un periodo di prova che inizierà domani. Merquelanz (Irún, 1995) arriva gratis all'Eibar dopo aver lasciato la Real Sociedad, club al quale appartiene fin da giovanissimo. L'attaccante gipuzkoano non ha goduto di continuità nella sua carriera professionistica a causa di infortuni già superati. Attualmente è in perfette condizioni fisiche.

La migliore stagione di Merquelanz nel calcio professionistico è stata quella 2019-2020, nella quale è stato in prestito in Seconda Divisione al Mirandés e ha segnato 17 gol e distribuito 11 assist nelle 43 partite di campionato e coppa giocate. Nella stagione successiva gioca in Prima Divisione con la Real Sociedad, totalizzando 17 partite tra Campionato, Coppa ed Europa League".