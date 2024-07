Ufficiale La Real Sociedad rescinde il contratto a Merquelanz dopo 12 anni: riparte dall'Eibar?

"Accordo per porre fine al rapporto contrattuale con Martín Merquelanz. Dodici anni al Club sono un esempio per tutti. Questa sarà sempre casa tua, Martín. Ti meriti il ​​meglio": con queste parole la Real Sociedad ha salutato l'attaccante cresciuto all'interno del club e rimastovi fino ad ora, ad esclusione di due parentesi in prestito.

A 29 anni Merquelanz ha deciso di non partire per la tournée in Giappone con i compagni e di ripartire da dove potrebbe avere maggior spazio: si parla per lui dell'Eibar, in Segunda Division.