ufficiale Rayo Vallecano, doppio rinforzo: dal Fuenlabrada arrivano Ciss e Nteka

Doppio rinforzo per il Rayo Vallecano, tornato in Liga dopo due anni in Segunda Division. Il club madrileno ha annunciato gli arrivi dei trequartisti Pathé Ciss e Randy Nteka. Entrambi arrivano dal CF Fuenlabrada: il primo firma fino al 2025, il secondo fino al 2026.