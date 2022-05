Kevin Kampl continuerà per almeno altri due anni la sua avventura con il RB Lipsia. Il club tedesco ha infatti annunciato che il calciatore classe '90 ha infatti firmato un nuovo contratto fino al 2024. Kampl è arrivato al Lipsia nel 2017 e da allora ha collezionato 170 presenze, nono giocatore di sempre nella storia del club, segnando sei reti e fornendo 18 assist.

🗣️ "RB Leipzig is my club, Leipzig is my city!"

And Kevin Kampl is ours until 2024 😍

🔴⚪ #WeAreLeipzig

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 17, 2022