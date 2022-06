ufficiale Real Sociedad, preso per 12 milioni il talento 18enne francese Ali-Cho

Acquisto giovane e di talento per la Real Sociedad, che ha prelevato a titolo definitivo uno degli attaccanti più promettenti del calcio francese. Si tratta di Mohamed Ali-Cho, classe 2004 che nell'ultima Ligue 1 ha trovato 4 reti con la maglia dell'Angers. Con il club basco, che ha speso circa 12 milioni di euro per portarlo via dal campionato transalpino, ha firmato un contratto quinquennale.