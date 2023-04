ufficiale Ricardo Horta sempre più leader del Braga, il capitano firma un quinquennale

Arrivato al Braga poco meno di sei anni fa, l'attaccante e nazionale portoghese Ricardo Horta (classe 1994) si è rapidamente imposto come un leader del Braga. Nelle scorse ore il club eliminato dall'attuale Conference League dalla Fiorentina ha esteso il contratto del proprio capitano per altri 5 anni, fino al 2028. Se rimanesse fino alla nuova scadenza, Horta completerebbe oltre un decennio nella società in cui già aveva peraltro giocato in prestito nel 2016/17.