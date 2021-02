ufficiale Saint-Etienne, il rinforzo in attacco è Anthony Modeste

Anthony Modeste è il nuovo attaccante del Saint-Etienne. 32 anni, il giocatore arriva in prestito fino al termine della stagione dal Colonia. Primi sei mesi sfortunati per la punta che non è riuscita a segnare in appena 8 presenze in Bundesliga.