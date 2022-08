ufficiale Schalke, due uscite. Idrizi scende di serie, Rode risolve e torna in Norvegia

Doppia uscita dalla rosa dello Schalke 04. Il club tedesco, neo-promosso in Bundesliga, ha infatti ceduto in prestito il centrocampista Blendi Idrizi (24 anni) al Jahn Regensburg in seconda serie. Il kosovaro, con doppio passaporto tedesco, non è l'unico a lasciare il club della Ruhr: dopo aver risolto il contratto, ha salutato anche il difensore norvegese Marius Lode (29). Per lui ritorno al Bodo/Glimt a distanza di appena sei mesi dal momento dell'addio proprio con destinazione Gelsenkirchen.