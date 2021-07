Sebastian Driussi lascia lo Zenit San Pietroburgo. Lo ha annunciato il club russo attraverso i propri canali ufficiali: l'attaccante argentino, arrivato nel 2017 dal River Plate, ha risolto il suo contratto in anticipo e ora, molto probabilmente, si prepara a trasferirsi negli USA.

We can confirm that Sebastian Driussi has now left the club.

Everyone at Zenit wishes him all the best for the future.

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 26, 2021