ufficiale Si ritira Michael Bradley. L'ex Roma entrerà nello staff del padre allo Stabaek

Michael Bradley dice basta. Il centrocampista americano, 36 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della regular season di MLS, appena terminata con il suo Toronto che non ce l'ha fatta a qualificarsi per i playoff. L'ex Roma, adesso, si unirà allo staff tecnico di papà Bob, da poco tornato alla guida dello Stabaek, in Norvegia.