ufficiale Siviglia, Idrissi ceduto al Feyenoord fino al termine della stagione

Oussama Idrissi torna a giocare in Eredivise. Il Siviglia, infatti, ha deciso di cedere nuovamente in prestito l'esterno marocchino (nato in Olanda); nonostante la volontà del Cadice di continuare il percorso cominciato nella passata stagione, sarà il Feyenoord la prossima squadra dell'ex giocatore dell'AZ Alkmaar, che sarà protagonista a Rotterdam fino a giugno 2023.