ufficiale Southampton, il giovane Jankewitz ceduto allo Young Boys

Il Southampton ha annunciato la cessione a titolo definitivo, per una cifra non resa nota, di Alexander Jankewitz, classe 2001, allo Young Boys in Svizzera. Il centrocampista lascia il club inglese dopo tre anni e si è legato agli elvetici per i prossimi quattro anni.