Il Southampton rende noto l'acquisto di Armando Broja, attaccante 19enne proveniente dal Chelsea. Già 6 presenze con la nazionale maggiore albanese, nella passata stagione ha vestito la maglia del Vitesse, segnando 10 reti in Eredivisie. Il giocatore si trasferisce agli ordini di Ralph Hasenhuttl con la formula del prestito.

#SaintsFC is delighted to announce the arrival of @armandobroja9 on a season-long loan deal from #CFC:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 10, 2021