Il Southampton rende nota la cessione in prestito di Yan Valery, che approda al Birmingham, club militante in Championship. 21 anni, il difensore franco-tunisino ha fin qui trovato poco spazio con i Saints raccogliendo appena 3 presenze in Premier League.

Welcome to #BCFC, @yan_valery! 🙌

The defender has joined Blues on loan until the end of the season.

— Birmingham City FC (@BCFC) February 1, 2021