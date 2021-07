ufficiale Stevan Jovetic è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino

Come annunciato nella serata di ieri sera, Stevan Jovetic ha scelto la sua nuova destinazione. L'attaccante montenegrino, 31 anni, si era svincolato dal Monaco e ha firmato un contratto di due anni (con opzione per una terza stagione) con l'Hertha Berlino. Sfuma dunque il suo ritorno in Italia: l'ex di Fiorentina e Inter piaceva alla Lazio di Maurizio Sarri.