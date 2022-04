ufficiale Stoccarda, rinnovo fino al 2025 per il centrocampista Nicolas Nartey

Rinnovo di contratto in casa Stoccarda. Il club tedesco con una nota diramata pochi minuti fa ha comunicato il prolungamento contrattuale del centrocampista Nikolas Nartey fino al 30 giugno 2025. Il 22enne ha allungato il proprio rapporto con la società attualmente in lotta per la salvezza in Bundesliga di altri due anni rispetto al precedente contratto.