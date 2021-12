ufficiale "Stop calling Marc". L'Ajax annuncia il rinnovo di Overmars fino al 2026

Marc Overmars rinnova il contratto con l'Ajax fino al 2026. Lo rende noto il club olandese con un comunicato ufficiale. Il direttore degli affari sportivi del club aveva un mandato fino al 2024. "Ho la sensazione che il mio lavorato all'Ajax non sia ancora concluso, per cui sono felice di continuare qui" ha dichiarato proprio Overmars. Curioso l'annuncio via social dei lancieri: "Stop con le chiamate a Marc", alludendo ai club accostati al dirigente: il contatto più recente è avvenuto col nuovo Newcastle.