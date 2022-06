ufficiale Tolosa, Sam Sanna torna in Ligue 2. Va in prestito allo Stade Lavallois

Sam Sanna lascia il Tolosa e torna in Ligue 2 per completare il suo percorso di prescita. Il club francese ha annunciato di aver ceduto l'esterno destro in prestito per una stagione allo Stade Lavallois.