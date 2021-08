Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato di aver acquistato il centrocampista Pape Matar Sarr. Il 18enne senegalese resterà al Metz in prestito fino al termine della stagione in corso.

🙌 We are delighted to announce the signing of Pape Matar Sarr from Metz.

The Senegalese international will remain on loan at Metz in Ligue 1 for the rest of the 2021/22 season.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2021