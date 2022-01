Attraverso i propri canali ufficiali, il Sunderland ha annunciato l'ingaggio di Jack Clarke. L'esterno offensivo, classe 2000, si trasferisce nel club di League One fino al termine della stagione. Per l'inglese in questa stagione una sola presenza con la maglia del Tottenham, nei preliminari di Conference League.

Welcome to #SAFC, Jack Clarke ✍️

The 21-year-old winger has moved to the Stadium of Light on loan until the end of the 2021-22 season.

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 26, 2022