ufficiale Trajkovski all'Hajduk Spalato. Contratto fino al 2025 per l'ex Palermo

Nuova avventura per Aleksandar Trajkovski. L'ex giocatore del Palermo è infatti passato ufficialmente all'Hajduk Spalato. Di seguito il comunicvato ufficiale: "Aleksandar Trajkovski è il nuovo nove dell'Hajduk! L'esperto attaccante 31enne ha firmato oggi con i White un contratto fino all'estate del 2025 con un'opzione di proroga per un altro anno. Arriva all'Hajduk come free agent dopo la scadenza del suo contratto con il suo ultimo club, l'Al-Fayh dell'Arabia Saudita.

Trajkovski è nato il 5 settembre 1992 a Skopje, Macedonia del Nord, e ha iniziato la sua carriera calcistica nel club locale Cementarnica 55. Ha già esperienza nella 1ª HNL da quando ha giocato per l'Inter dallo Zaprešić nel 2010, dove ha giocato 15 partite. e ha segnato quattro gol prima di passare alla squadra belga Zulte Waregem.

Ha trascorso le cinque stagioni successive nella classe d'élite del calcio belga, quattro stagioni al Waregem e una al Mechelen. Ha giocato oltre 120 partite ufficiali in Belgio.

Si trasferisce poi al Palermo, che all'epoca militava in Serie A, e resta in Italia per quattro stagioni. Ha giocato due stagioni nella massima serie del calcio italiano, e altre due in Serie B dopo la retrocessione del Palermo. Inoltre ha giocato oltre 120 partite con il club italiano e poi si è trasferito al Maiorca. Ha giocato due stagioni con il Maiorca nella Liga e una in Segunda (seconda divisione). Dopo l'episodio in Spagna, si è trasferito al danese Aalborg, e nelle ultime due stagioni ha giocato nell'Arabia Saudita Al Fayha.

È un giocatore leggendario della nazionale della Macedonia del Nord, con la quale ha segnato 21 gol in 84 presenze.

Aleksandar, benvenuto a Hajduk! Ti auguriamo tanta fortuna e successo con la maglia bianca!".