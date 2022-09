ufficiale Wakaso torna in Europa dopo due anni e mezzo di Cina. Riparte dal Belgio

Ritorno in Europa a due anni e mezzo di distanza dal suo addio con destinazione Cina per il centrocampista Mubarak Wakaso. L'esperto ghanese, 32 anni, ha infatti lasciato lo Shenzhen, approdando in prestito ai belgi del KAS Eupen fino al termine della stagione sportiva.