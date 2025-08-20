Ufficiale Palmeiras sempre attivo, arriva il portiere Carlos Miguel dal Nottingham Forest

Il Palmeiras ha annunciato la firma del portiere Carlos Miguel, 26 anni, proveniente dal Nottingham Forest. L’estremo difensore brasiliano, alto 2,04 metri, ha sottoscritto un contratto quinquennale con il Verdão, valido fino al 31 luglio 2030, diventando così il decimo rinforzo della stagione 2025.

Originario di Rio das Ostras (Rio de Janeiro), Carlos Miguel non ha nascosto l’entusiasmo per l’approdo al club più titolato del Brasile e per la possibilità di entrare a far parte della celebre Academia de Goleiros: "La mia aspettativa è la migliore possibile. Sono felice di conoscere davvero cosa rappresenta il Palmeiras, la sua storia e l’organizzazione del club. Non avrei mai esitato davanti a questa opportunità. Sarò al 100% fino al mio ultimo giorno qui"

Il portiere ha già sostenuto le visite mediche e visitato il centro sportivo, restando impressionato: "La struttura del Palmeiras mi ha colpito. È paragonabile a quella dei grandi club europei e non tutti possono vantare un’organizzazione simile".

La carriera

Cresciuto nelle giovanili di Flamengo e Internacional, Carlos Miguel ha esordito con il Colorado nel 2018. Dopo i prestiti a Santa Cruz e Boa Esporte, ha trovato spazio al Corinthians, con cui ha disputato 25 partite e si è messo in evidenza fino al trasferimento in Premier League nell’estate 2024. Ora, al Palmeiras, lavorerà al fianco di Weverton e Marcelo Lomba: "Spero di imparare molto da loro. La tradizione dei portieri del Palmeiras è enorme e voglio onorarla conquistando titoli".