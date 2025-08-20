Ufficiale Dorgeles Nene lascia il Salisburgo: firma un contratto a lungo termine con il Fenerbahce

L’avventura di Dorgeles Nene con il Salisburgo è giunta al termine. L’attaccante maliano, classe 2002, ha ufficialmente firmato un contratto di lunga durata con il Fenerbahce e si prepara così ad affrontare una nuova sfida in Süper Lig turca. Arrivato in Austria nel gennaio 2021 dal suo Paese, Nene ha mosso i primi passi europei con il Liefering, dove ha collezionato 31 presenze con 10 gol e 11 assist. Successivamente ha vissuto una parentesi di sei mesi al Ried, prima di mettersi definitivamente in mostra con il prestito al Westerlo nella stagione 2022/23: in Belgio ha realizzato 13 reti e 4 assist in 36 partite, guadagnandosi l’attenzione di diversi club.

Con la maglia del Salisburgo, Nene ha totalizzato 88 presenze, 22 gol e 15 assist, di cui ben 24 partecipazioni dirette a gol nell’ultima stagione. Numeri che hanno spinto il Fenerbahce a puntare su di lui per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Il direttore sportivo Rouven Schröder ha commentato così la cessione: "Nene è cresciuto enormemente nell’ultima stagione e il suo talento non è passato inosservato. La sua volontà di approdare al Fenerbahce, unita alle condizioni economiche dell’operazione, hanno portato a questa decisione. Gli auguriamo il meglio per il futuro". Lo stesso Nene ha ringraziato il Salisburgo per il percorso vissuto: "Da quando sono arrivato qui ho imparato tantissimo. Ora sento che è il momento giusto per fare il prossimo passo della mia carriera. Grazie a tutti per il sostegno e le esperienze condivise".