ufficiale Un altro Demir nel Barcellona. Il turco più precoce rimane in prestito al Kayserispor

Nuovo acquisto in prospettiva futura annunciato dal Barcellona. Il club spagnolo ha infatti acquistato a titolo definitivo la promessa del calcio turco Emre Demir (da non confondere con Yusuf, arrivato anch'esso quest'estate), classe 2004 che gioca sulla trequarti offensiva ed ha il record come marcatore più giovane nella storia del massimo campionato del suo paese, in cui ha esordito all'età di 15 anni. Un'operazione da 2 milioni di euro più bonus: Demir in questa stagione rimarrà in prestito al Kayserispor, prima di passare al Barca (in cui sarà inizialmente accorpato alla squadra B) nella prossima. Contratto fino al 30 giugno 2027.