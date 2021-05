Il Crystal Palace, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista Jacob Montes. Il giocatore americano, 22 anni, firma per un anno: cresciuto nel sud della Florida, arriva dalla Georgetown University di Washington.

✍️ Welcome to Palace, Jacob Montes!

We’ve reached an agreement to sign the 22-year-old American midfielder on a one-year term, subject to international clearance 🦅#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb

