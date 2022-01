ufficiale Un colpo e un addio per la Lokomotiv. Kuchta dallo Slavia e Murilo al Palmeiras

vedi letture

Nuovo acquisto per la Lokomotiv Mosca: firma per 4 anni e mezzo la punta Jan Kuchta. Arriva dallo Slavia Praga per circa 5 milioni di euro ed è la seconda operazione del giorno per il club della capitale. I ferrovieri hanno infatti ceduto il difensore Murilo Cerqueira ai brasiliani del Palmeiras.