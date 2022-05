ufficiale Valencia, Murthy non è più il presidente del club: il comunicato

Il Valencia ha rimosso Anil Murthy dal ruolo di presidente del club: "Il consiglio d'amministrazione ritiene che sia necessario un cambio di leader per riguadagnare credibilità tra i tifosi e riportare il Valencia sulla strada del successo. Per questo motivo Murthy cessa di essere presidente e dipendente del Valencia con effetto immediato". Al suo posto è stato scelto Sean Bai, in precedenza direttore delle giovanili del club spagnolo, e ora direttore generale ad interim in attesa che venga scelto un nuovo presidente. Una decisione che è maturata nel corso dell'ultimo mese e soprattutto dopo l'inchiesta di Superdeporte che aveva riportato delle opinioni controverse dell'ex presidente nei confronti della federazione spagnola, dei suoi stessi giocatori, del club e dei dirigenti. Il 21 maggio scorso, più di 10mila tifosi si erano radunati fuori dallo stadio prima della vittoria contro il Celta Vigo per protestare contro il proprietario Peter Lim e contro lo stesso Murthy.