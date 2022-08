ufficiale Valladolid, l'attaccante Gassama parte per un nuovo prestito in seconda serie

Rientrato al Valladolid dopo la stagione in prestito al Malaga, per l'attaccante ispano-senegalese Sekou Gassama (27 anni) è pronta una nuova avventura, di nuovo in seconda serie e a titolo temporaneo. Ufficiale il suo approdo al Racing di Santander.