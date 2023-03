ufficiale Venezuela, Batista sostituisce in panchina Pekerman. Nello staff c'è l'ex Roma Cufré

Dopo aver salutato José Nestor Pekerman, il Venezuela in queste ore ha annunciato il suo nuovo commissario tecnico. L'ha fatto direttamente il Presidente della Federcalcio venezuelana, Jorge Gimenez, intervenuto in conferenza stampa proprio in questi minuti per nominare ufficialmente Fernando Batista come nuovo ct.

Il tecnico argentino sarà assistito, fra gli altri, anche dall'ex difensore della Roma Leandro Cufré.