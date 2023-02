ufficiale Vera lascia subito la Colombia e va in MLS. L'ex Lecce firma con Real Salt Lake

Tornato nello scorso ottobre in Colombia, all'America de Cali, per il terzino Bryan Vera (classe 1999) è tempo di rifare già le valigie ed imbarcarsi verso una nuova avventura, stavolta in MLS. Il colombiano ex Lecce ha firmato con Real Salt Lake City fino al 31 dicembre 2025 con opzione di rinnovo biennale pro-club.