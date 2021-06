Dopo tre anni Fabián Balbuena (29) ed il West Ham si separano. Il difensore centrale, nazionale del Paraguay, rientra infatti nella lista dei giocatori che non saranno confermati dagli Hammers.

Tra questi figura anche il compagno di reparto Craig Dawson (31), il quale verrà riscattato dal Watford in vista della prossima stagione.

Gli altri calciatori in lista di sbarco sono tutti componenti della seconda squadra: l'attaccante anglo-ghanese Sean Adarkwa (20), il centrale difensivo anglo-nigeriano Tunji Akinola (22), rientrante dal Leyton Orient, il pari ruolo e connazionale Joshua Okotcha (19), il centrale difensivo Samuel Caiger (19) ed il centrocampista Alfie Lewis (21), già in prestito al St. Patricks Athletic.

We have issued the Club’s Retained List of players, with Fabian Balbuena departing when his contract expires on June 30.

Thank you for everything, @FBalbuenito and good luck!

— West Ham United (@WestHam) June 4, 2021