Darren Randolph lascia il West Ham dopo tre anni. Il portiere irlandese, classe 1987, è stato ingaggiato dal Bournemouth, con cui ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Randolph era arrivato a gennaio del 2020 dal Middlesbrough e ha disputato 52 partite con i londinesi. In questa stagione non è mai sceso in campo.

We can confirm Darren Randolph has joined AFC Bournemouth.

Wishing you all the best, Darren! 🧤

— West Ham United (@WestHam) January 26, 2023