ufficiale Wolves, arriva un portiere e ne parte un altro. Entra Bentley per Sarkic

Nelle scorse ore il Wolverhampton ha annunciato una doppia operazione ufficiale che riguarda due portieri: uno ne arriva, un altro lascia la rosa dei Lupi anche se solo momentaneamente. Acquistato a titolo definitivo il 29enne Daniel Bentley dal Bristol City, con firma su contratto fino al 2025 con opzione biennale, è stato invece ceduto in prestito l'anglo-montenegrino Matija Sarkic (25 anni). Concluderà la stagione nello Stoke in Championship, campionato in cui aveva già militato fino a novembre difendendo la porta del Birmingham.