ufficiale Zedadka via dal Lille di Fonseca dopo 3 mesi ma resta in Ligue 1. Va all'Auxerre

L’esterno difensivo Akim Zedadka (27 anni), acquistato in estate dal Lille, lascia la squadra allenata dall’ex romanista Fonseca per la seconda parte di stagione, ma rimane a giocare in Francia e in Ligue 1. Ufficiale il prestito fino a giugno all’Auxerre neo-promosso.