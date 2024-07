Ufficiale Un'altra esperienza per Januzaj: l'ex Man United lascia il Siviglia e vola alle Canarie

vedi letture

Era considerato uno dei più grandi talenti del calcio belga, ma Adnan Januzaj non ha poi rispettato le enormi aspettative che c'erano su di lui. Negli ultimi anni è stato un esubero al Siviglia, che l'aveva ceduto due anni fa in prestito in Turchia e adesso lo manda alle Canarie con la stessa formula. L'ex Manchester United è un nuovo calciatore del Las Palmas per la prossima stagione. Di seguito il comunicato ufficiale del club canarino: "Adnan Januzaj (Bruxelles, Belgio, 02/05/1995) arriva al club giallorosso, in prestito, previo accordo con il Sevilla FC e il giocatore, fino al 30 giugno 2025.

Januzaj ha iniziato la sua carriera professionistica al Manchester United, dove ha esordito nel 2013. Successivamente è stato ceduto in prestito al Borussia Dortmund durante la stagione 2015/16 e, nella stagione 2016/17, è stato ceduto in prestito al Sunderland. Nel 2017, Adnan Januzaj è passato al campionato spagnolo, firmando per la Real Sociedad fino al 2022, dove ha giocato un totale di 132 partite. Nella stagione 2022/23, il giocatore firma per il Sevilla FC dove è rimasto fino ad oggi. Inoltre, Januzaj ha debuttato con la nazionale belga nel 2014, rappresentando il suo paese ai Mondiali 2014 e 2018, dove il Belgio ha vinto la medaglia di bronzo".