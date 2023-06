Attraverso i propri canali ufficiali, l'Everton ha annunciato che non eserciterà l'opzione di riscatto prevista nei contratti di Conor Coady e Ruben Vinagre. Il difensore inglese tornerà quindi al Wolverhampton, mentre il centrocampista portoghese sarà di nuovo a disposizione dello Sporting di Ruben Amorim.

Conor Coady and Rúben Vinagre have completed their loan spells with #EFC and will now return to their respective parent clubs following the conclusion of the 2022/23 season. 🔵

— Everton (@Everton) June 1, 2023