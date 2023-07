Giornata importante quella di oggi per il Leicester, soprattutto sul fronte acquisti. Dopo aver ufficializzato l'ex Samp Winks, le Foxes hanno chiuso anche per l'arrivo dal Wolverhampton di Conor Coady.

Contratto triennale per il difensore, reduce da una stagione in prestito all'Everton in cui ha collezionato 25 presenze, 2 gol e 1 assist tra Premier League e FA Cup.

Ecco l'annuncio ufficiale, comunicato dal Leicester attraverso i propri canali social:

We are delighted to announce the permanent signing of Conor Coady from Wolves, subject to league approval 📰

— Leicester City (@LCFC) July 1, 2023