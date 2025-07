Ufficiale Un giapponese in Championship: Fujimoto lascia il Gil Vicente e passa al Birmingham

Kanya Fujimoto lascia il Portogallo per andare a giocare in Inghilterra, anche se non in massima serie. Nella giornata di oggi, infatti, è arrivata l'ufficialità del passaggio del trequartista giapponese dal Gil Vicente al Birmigham City. Si tratta di una squadra fresca di promozione in Championship, dopo il primo posto in Football League One della scorsa stagione. Il campionato da affrontare è tra i più ostici in circolazione: servono acquisti di spessore, come appunto il talentuoso giapponese classe '99.

Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito ufficiale della compagine britannica: "Il Birmingham City è lieto di confermare l'ingaggio di Kanya Fujimoto, soggetto ad autorizzazione. Il centrocampista 26enne si unisce al Blues dopo la scadenza del suo contratto con la squadra portoghese del Gil Vicente e ha firmato un accordo triennale fino all'estate del 2028.

Fujimoto diventa il settimo acquisto estivo del Club e si unisce ai connazionali Tomoki Iwata e Kyōgo Furuhashi tra le fila dei Blues. Il centrocampista ha trascorso le ultime quattro stagioni con il Gil Vicente, squadra della Primeira Liga, e la scorsa stagione ha contribuito con 10 gol in 30 partite. Fujimoto, numero 10 in origine, ha giocato con la nazionale giapponese sia a livello Under-19 che Under-20".